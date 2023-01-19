Правила работы уличных музыкантов и аниматоров разработают в Нижнем Новгороде

Проблему нарушения тишины и покоя жителей многоквартирных домов, которых беспокоят крики и громкая музыка на улицах Нижнего Новгорода, обсудили депутаты. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Одним из вариантов решения проблемы может стать издание правового акта, регулирующего деятельность артистов и аниматоров.

- У нас нет цели ужесточать наказание или увеличивать штрафы. Важно вместе с жителями, администрацией, депутатским корпусом найти компромиссный вариант, который позволит работникам индустрии развлечений не мешать людям, - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Например, депутаты хотят определить часы и разрешенные площадки, чтобы ни музыканты, ни аниматоры не мешали нижегородцам.

Ранее мы писали, что 56% опрошенных нижегородцев поддерживают уличных музыкантов и считают, что их нужно оставить в покое. Такими результатами опроса, касающегося изменений в «Закон о тишине», поделился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Напомним, что публичное обсуждение изменений в закон о тишине проходит на сайте ЗСНО. В частности, дл 1 февраля можно высказываться по поводу инициативы привлекать к ответственности владельцев шумных домашних животных, которые мешают другим людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!