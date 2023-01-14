56% опрошенных нижегородцев поддерживают уличных музыкантов и считают, что их нужно оставить в покое. Такими результатами опроса, касающегося изменений в «Закон о тишине», поделился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

- Хочу поблагодарить подписчиков, которые принимает участие в опросах. Законы не должны быть в отрыве от людей, поэтому ваше мнение по социально-значимым вопросам очень важно, - написал Люлин.

В голосовании под названием «Что делать с уличными музыкантами?» участие приняли 229 человек. 56% местных выбрали вариант «Оставьте музыкантов в покое. Они несут искусство в массы», ещё 23% решили запретить музыкантов с любыми электроусилителями. Затем 12% голосов набрал выбор «Допускать только музыкантов, прошедших отбор и цензуру худсовета». Ещё 6% нижегородцев посчитали, что необходимо усилить полицейские патрули, а 3% проголосовавших оказались туристами, которым всё равно.

- Что ж, будем советоваться и думать вместе с депутатами и администрацией города, проанализируем опыт Москвы, Питера и курортных городов. Уверен, что общими усилиями мы найдем решение, - подытожил председатель ЗСНО.

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