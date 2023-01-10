Нижегородцев предложили штрафовать за шумное поведение домашних животных

Нижегородцы предлагают привлекать к ответственности владельцев шумных домашних животных, которые мешают другим людям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Публичное обсуждение изменений в закон о тишине проходит на сайте Законодательного Собрания Нижегородской области. В частности, предложено привлекать к ответственности владельцев шумных домашних животных, которые мешают другим людям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что нижегородцы неоднократно обращались с жалобами на владельцев домашних животных, питомцы которых постоянно лают, воют и шумят. По мнению некоторых, это показывает не только безразличное отношение к домашнему животному, но и соседям.

Обсуждения по этой теме среди всех заинтересованных сторон продлятся до 1 февраля.

– Если по итогам большинство участников выступит в поддержку инициативы, мы в профильном комитете продолжим работу над законопроектом, создадим рабочую группу с участием депутатов, представителей правительства, – рассказал председатель комитета ЗСНО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Напомним, что чипирование и регистрацию домашних питомцев могут сделать обязательными в Нижегородской области. Данный вопросм активно обсуждают и в парламентах других субъектов нашей страны. В настоящее время продумываются система учета, финансовые механизмы и прочие нюансы.

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