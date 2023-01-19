85 школ и 73 детсада отремонтируют в Нижегородской области в этом году

158 образовательных учреждений Нижегородской области планируется отремонтировать в 2023 году. Среди них 85 школ и 73 детских сада. Работы проведут в рамках областной государственной программы «Капитальный ремонт в образовательных организациях». Об этом заместитель губернатора региона Егор Поляков сообщил в своем телеграм-канале.

Так, в Балахне капитальный ремонт ожидает школу №6 имени К. Минина. Ещё 10 нижегородских школ ожидает капитальный ремонт, модернизация систем образования и оснащение кабинетов современным оборудованием.

- В 74 школах и 73 детских садах будет проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ, - отметил Егор Поляков.

Напомним, что «Школа 800» в Нижнем Новгороде успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность.

Инновационный образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде строилась более двух лет. О завершении строительства стало известно лишь в конце ноября – тогда же власти сообщили, что до конца года учреждение намерено получить лицензию, а учебный процесс начнется здесь с 27 февраля 2023 года. Правда, речь идет только о корпусе в Верхних Печерах: здания школы на Автозаводе и в Сормове еще не достроены. Правила приема должны появиться на сайте учреждения в ближайшее время.

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