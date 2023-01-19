Восемь нижегородских лицеев вошли в рейтинг лучших математических школ России

Первоклассники на первом уроке в гимназии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Восемь нижегородских лицеев вошли в рейтинг школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук в 2021-2022 учебном году. Такими данными поделился образовательный Центр «Сириус».

Так, в топ-200 вошли два лицея из Сарова – №3 и №15 имени академика Юлия Борисовича Харитона. Также в рейтинге не обошлось без лицеев из Нижнего Новгорода. Здесь можно отметить лицей-интернат «Центр одаренных детей», лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ» и лицеи №40, №82, №36, №38.

Напомним, что «Школа 800» в Нижнем Новгороде успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность.

Инновационный образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде строилась более двух лет. О завершении строительства стало известно лишь в конце ноября – тогда же власти сообщили, что до конца года учреждение намерено получить лицензию, а учебный процесс начнется здесь с 27 февраля 2023 года. Правда, речь идет только о корпусе в Верхних Печерах: здания школы на Автозаводе и в Сормове еще не достроены. Правила приема должны появиться на сайте учреждения в ближайшее время.

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