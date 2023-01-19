Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге в 2022 году

Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года. В топ-5 вошли и оказались впереди курорты – Краснодарский край и Крым, а также Московская область, Москва и Санкт-Петербург. Об этом глава региона Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале.

Показатель вырос по сравнению с итогами 2021 года, ведь тогда наш регион занимал девятое место в рейтинге.

- Эксперты отметили, что свою роль в прогрессе нашего региона сыграла реализация ряда проектов 800-летия. Туристов стали привлекать и малые города Нижегородской области, - сказал губернатор.

Он также отметил, что, после 800-летия Нижнего Новгорода, было важно сохранить динамику развития региона и продолжать преобразовывать общественные места, дворы, дороги и многое другое.

Глеб Никитин также сказал, что развитие туризма позволяет создавать дополнительные рабочие места и приносит новые инвестиции в регион.

Напомним, ранее Нижний Новгород занял шестое место в России по качеству общественного транспорта. Общественный транспорт оценивался по разным показателям: физической доступности, цене, функциональности транспортной сети, комфорту и удобству, безопасности и устойчивости развития и другим – всего в основу исследования легло более 50 расчетных характеристик.

Также Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2022 года. Среднемесячная зарплата в приволжской столице в обозначенный период составила 54,2 тысячи рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то зарплаты выросли на 12,9%, что является достаточно средним показателем по стране.

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