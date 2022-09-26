Нижний Новгород занял 35 место в ТОП-100 российских городов по уровню заработной платы

Наиболее оплачиваемыми оказались сотрудники, задействованные в работе трубопроводного транспорта Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2022 года. По данным РИА Новости, среднемесячная зарплата в приволжской столице в обозначенный период составила 54,2 тысячи рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то зарплаты выросли на 12,9%, что является достаточно средним показателем по стране.

Рекорды и антирекорды первого полугодия

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, где среднемесячная зарплата составила 129,5 тысячи рублей, что является самым большим показателем по стране. При этом годовой рост заработной платы составил всего 13,2 %. Есть города, где эта цифра выше почти вдвое.

Самые худшие показатели по зарплатам в Элисте, которая замыкает топ-100. Местные работники в первом полугодии получали в среднем 33,1 тысячи рублей, при этом за год зарплаты увеличились всего лишь на 4,5%.

Если составлять рейтинг именно по городам, где отмечен самый высокий рост заработных плат, то здесь лидирует Череповец. Зарплаты череповчан за отчетный период увеличились на 25,9% и составили в среднем 63,5 тысячи рублей. Также позитивная динамика отмечается в Липецке и Набережных Челнах.

Важно заметить, что рост заработных плат отмечен не во всех регионах. Так, например, в Ханты-Мансийске зарплаты уменьшились на 3,1%, а в Анадыре — на 1,8%, хотя средний их размер все еще остается относительно высоким — 85,6 тысячи рублей и 126, 9 тысячи рублей соответственно.

Что же касается столиц, то обе они ожидаемо оказались в первой десятке рейтинга. Так, москвичи в первом полугодии в среднем зарабатывали 128,3 тысячи рублей, годовой рост составил 13,4%, и это 4 место рейтинга. На 8 месте расположился Санкт-Петербург, там в январе-июле местные работяги получали в среднем 84,9 тысяч рублей, годовой рост составил 14,3%.

«Столяру хорошо, а инженеру - лучше»

Интересную статистику по зарплатам нижегородцев в различных отраслях приводит Нижегородстат. Так, наиболее оплачиваемыми в минувшем полугодии оказались сотрудники, задействованные в работе трубопроводного транспорта. Их среднемесячная заработная плата составила 87,6 тысячи рублей. Чуть меньше получают авторы научных исследований и разработок — порядка 85 тысяч рублей. Замыкают тройку представители профессий в области информации и связи, чья среднемесячная зарплата составляет порядка 82,2 тысячи рублей.

Неплохо зарабатывают нижегородцы, задействованные в профессиональной, научной и технической деятельности, на водном транспорте, а еще в сфере финансов и страхования.

Есть и такие отрасли, где среднемесячные заработные платы всего на несколько тысяч превышают минимальный размер труда. Так, например, средняя зарплата рыболова составляет 14,6 тысячи рублей, задействованные в полиграфической деятельности — 17,8 тысячи рублей, на производстве текстиля и кожи — от 20,1 до 22,2 тысячи рублей. Не самыми привлекательными в зарплатном рейтинге смотрятся и такие сферы, как производство мебели, лесозаготовка, добыча полезных ископаемых, а также гостиничный бизнес и общепит.

Как считали?

Исследование средних зарплат по городам за вычетом НДФЛ проведено на основе данных Росстата. Данные подготовлены на основе статистики за первые шесть месяцев 2022 года по крупным и средним предприятиям.

Среднемесячная заработная плата по различным видам экономической деятельности рассчитывалась без учета выплат социального характера.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата в регионе за семь месяцев текущего года выросла на 12% и составила порядка 44,5 тысяч рублей. Подчеркнем, речь идет о регионе в целом, поэтому показатель может отличаться от показателя конкретно по Нижнему Новгороду.