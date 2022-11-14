Нижний Новгород занял 6 место в России по качеству общественного транспорта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород занял шестое место в России по качеству общественного транспорта. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного специалистами центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Рейтинг составлялся по итогам первого квартала 2022 года, то есть еще до внедрения в Нижнем Новгороде новой транспортной схемы, которая начала вводиться только в конце августа.

Первое место среди городов по уровню общественного транспорта заняла Пермь, второе – Новокузнецк, замыкает тройку лидеров Екатеринбург.

Четвертое место досталось Казани, пятое – Ижевску. В десятку лучших также вошли Новосибирск (7 место), Самара (8 место), Красноярск (9 место) и Кемерово (10 место).

Общественный транспорт оценивался по разным показателям: физической доступности, цене, функциональности транспортной сети, комфорту и удобству, безопасности и устойчивости развития и другим – всего в основу исследования легло более 50 расчетных характеристик.

- Это научное исследование систем общественного транспорта, которое проводится во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и данных геопространственного анализа, - говорится в сообщении компании.

В рейтинге приняли участие 82 города России. Москва и Санкт-Петербург оценивались отдельно – из-за существенных отличий от остальных городов в плане устройства транспортной системы.