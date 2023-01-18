Фестиваль INTERVALS состоится в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа 2023 года

Медиаинсталляции. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Шестой фестиваль аудиовизуального искусства «NTERVALS» пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа. Как рассказали организаторы фестиваля, будут подготовлены новые и впечатляющие медиаинсталляции.

– Какие художники примут участие в новом фестивале, какие локации мы задействуем и что ещё будет в программе? Скоро расскажем, – пишут в социальных сетях фестиваля.

Напомним, что в 2022 году фестиваль впервые проходил сразу на нескольких закрытых и открытых городских пространствах. Участниками его стали художники с прошлых фестивалей, также в программе было несколько новых имен. Темой фестиваля стали достижения в науке и освоение человеком космоса. В своих инсталляциях авторы постарались отразить взгляд на новости о научных достижениях, интерпретировать знания о космосе и свои ощущения.

Например, особое внимание нижегородцев и туристов привлекли уличные инсталляции в Александровском саду. Так, на сцене «Ракушка» то ли творилась магия, то ли между собой переговаривались инопланетяне, ведь слышно происходящее было издалека, что-то то и дело щёлкало и трещало.

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