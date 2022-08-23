Сфера в кубе и аудиовизуальный концерт: Что ждет нижегородцев на фестивале «INTERVALS 2022»

Всего в 2022 году в фестивале будет задействовано 7 городских площадок.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Юбилейный пятый фестиваль аудиовизуального искусства «INTERVALS 2022» пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа. Инсталляции будут показаны на семи открытых и закрытых площадках, под которые были выбраны преобразованные к 800-летию городские общественные пространства. Внутренние локации будут работать с 12 до 23 часов, а почти все уличные площадки заработают с восьми часов вечера. Инсталляции фестиваля будут действовать в зацикленном режиме, то есть их показ будет постоянно повторяться.
Перезапуск локаций
– Мы от крупных сцен и больших мероприятий в одном месте ушли в пользу небольших нишевых и рассредоточенных по городу событий, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. – Культура приходит в эти локации и их перезапускает, привлекает к ним больше внимания, помогает их понять несколько иначе, в этом есть особенная ценность фестиваля.
Подозревал ли кто-то, что фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде так долго, непонятно, но ясно одно – «INTERVALS» очень полюбился не только нижегородцам, но и гостям города. А за пять лет проведения фестиваля даже организаторы успели провести анализ и понять, какой должна быть программа, что в ней остаётся важным, а отчего можно избавиться.
Стандартной локацией фестиваля станет фасад фабрики «Маяк».
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
– Каждый год мы приглашаем гостей фестиваля гулять по летнему теплому городу и перемещаться от места к месту, чтобы увидеть самые впечатляющие в мировом масштабе инсталляции от художников, – объясняет куратор INTERVALS 2022 Ксюша Чеховская.
Удивлять нижегородцев планируют не только новыми форматами и локациями, но и интересными мероприятиями. Так, в первый день фестиваля в пространстве ЦЕХа ожидается открывающий аудиовизуальный концерт от артиста Kedr Livanskiy и нижегородских локальных музыкантов.
Восемь инсталляций
С учётом того, что в прошлом году нижегородцы просто-напросто не смогли за три дня осилить 14 локаций и увидеть все инсталляции, то в этот раз программу сократили. Всего в 2022 году в фестивале будет задействовано 7 городских площадок, но представлено будет 8 инсталляций и каждая из них стоит отдельного внимания.
Карта фестиваля. Фото: INTERVALS 2022
– Одна из площадок, например, находится в парке «Швейцария», таким образом, мы предлагаем гостям нашего фестиваля выбраться из центральной исторической части города и посмотреть нечто иное, – подчеркивает генеральный директор dreamlaser и генеральный продюсер фестиваля Андрей Тубольцев.
Стандартной локацией фестиваля станет фасад фабрики «Маяк», где можно будет увидеть мэппинг от Ивана Горохова, а также студии Dobro и Flightgraf из Японии. На Нижневолжской набережной прямо за зданием Волжского пароходства будет установлен большой инсталляционной светодиодный экран, где свою инсталляцию представит студия Ouchhh из Стамбула. Впервые эти артисты участвовали в фестивале в 2019 году.
Столбы света
В Александровском саду, набравшем популярность у горожан благодаря «Столице закатов», будут находиться две инсталляции. В «Ракушке» будут представлены работы студии Tundra, а недалеко на площади люди смогут увидеть инсталляцию PRESENSE, созданную с использованием звуковой системы и усиленной столбами света.
– Эта инсталляция про создание ощущения движения в пространстве. Впервые мы её представили в 2019 году в Питере, в 2021 году она была в Гонконге и сейчас добралась до Нижнего Новгорода, – рассказал медиахудожник и основатель студии media.tribe Саша Коджо.
Инсталляция PRESENSE в Александровском саду.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Инсталляция представляет собой 16 огромных светодиодных столбов, стоящих в круг и подкрепленных многоканальной звуковой системой. С помощью света, темноты и звука нижегородцев буквально оставят наедине с собой, заставят их переживать новые эмоции и узнать нечто большее о себе.
– Находясь в круге, вы чувствуете движение звука, оно подкрепляется светом, а иногда специально идет в разрез. Это сделано, чтобы запутать и изменить восприятие того, что происходит и чтобы зритель задавался вопросами: «Что происходит?», «Как это влияет на меня?», «Что во мне это вызывает?», – рассказывает Саша Коджо.
Сфера в кубе
В Гербовом зале Нижегородской ярмарки студия Radugadesign покажет инсталляцию «Сфера в кубе», в которой авторы попытались поэкспериментировать с форматом и формой. Художники закодировали в инсталляции необычное послание, взяв представление шара как души и квадрата как тела.
– Гости фестиваля увидят четырехметровый куб, в котором находится сфера. Круг – это бесконечность, идеальная форма. Куб означает какую-то материальную составляющую, некую статичность, – рассказал основатель и креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин. – Мы расскажем про душу и тело через развитие личности. Перформанс разделен на три части, когда человек интегрируется, адаптируется и отдает что-то этому миру.
Сфера в кубе. Фото: INTERVALS 2022
Задействована будет, конечно же, и одна из домашних локаций фестиваля – пространство ЦЕХ, где своё шоу покажут художники из Турции. А вот студия dreamlaser будет выставляться в киноконцертном зале Арсеанала.
Планы на будущее
– Intervals – это очень важное для Нижнего Новгорода мероприятие и не случайно, что именно им закрывается вся летняя событийная программа. Последние выходные лета будут очень яркими, а ещё нам повезло с погодой, поэтому удачно всё это должно пройти, – поделился мыслями Олег Беркович. – Первый фестиваль проходил абсолютно на волонтерских началах от компании dreamlaser и они сдвинули с мертвой точки очень многие важные культурные процессы внутри города.
Кстати, в будущем вероятными площадками для фестиваля «INTERVALS» может стать усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Богородском районе и Шуховская башня в Дзержинске. Однако сложность пока заключается в том, как люди смогут добираться до этих локаций. Сейчас рядом с Шуховской башней обустраивают причал, поэтому уже в 2023 проведение фестиваля в этом месте может стать возможным, ведь нижегородцы смогут добираться до этой локации не только на машинах, но и на Валдаях.
КОНКРЕТНО
Программа фестиваля аудиовизуального искусства «INTERVALS 2022» с 26 по 28 августа:
Уличные программы
20:00-23:00 – Нижневолжская набережная, площадь Маркина 15А. Аудиовизуальная инсталляция от студии Ouchh (Турция).
20:00-23:00 – Александровский сад, сцена «Ракушка». Аудиовизуальная инсталляция от студий Tundra, Media tribe.
20:00-23:00 – Фабрика «Маяк». Мэппинг от Ивана Горохова и студий Dobro, Flightgraf.
Инсталляции внутри помещений
12:00-23:00 – Планетарий-1, парк «Швейцария». Купольные проекции от студий Curecity lab, Highlits studio, Nao Wao (Япония).
12:00-18:45 26 августа – Пространство «ЦЕХ», улица Варварская, 32. Аудиовизуальная инсталляция от студии Nohlab (Турция).
21:00-23:00 26 августа – Пространство «ЦЕХ», улица Варварская, 32. Аудиовизуальный концерт от Kedr Livanskiy, Salama, myth.
12:00-23:00 27-28 августа – Пространство «ЦЕХ», улица Варварская, 32. Аудиовизуальная инсталляция от студии Nohlab (Турция).
12:00-23:00 – Гербовый зал Нижегородской ярмарки. Аудиовизуальная инсталляция от студии Radugadesigh.
12:00-23:00 – Киноконцертный зал в Арсенале. Аудиовизуальная инсталляция от студии dreamlaser.
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