Сфера в кубе и аудиовизуальный концерт: Что ждет нижегородцев на фестивале «INTERVALS 2022»

Всего в 2022 году в фестивале будет задействовано 7 городских площадок. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Юбилейный пятый фестиваль аудиовизуального искусства «INTERVALS 2022» пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа. Инсталляции будут показаны на семи открытых и закрытых площадках, под которые были выбраны преобразованные к 800-летию городские общественные пространства. Внутренние локации будут работать с 12 до 23 часов, а почти все уличные площадки заработают с восьми часов вечера. Инсталляции фестиваля будут действовать в зацикленном режиме, то есть их показ будет постоянно повторяться.

Перезапуск локаций

– Мы от крупных сцен и больших мероприятий в одном месте ушли в пользу небольших нишевых и рассредоточенных по городу событий, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. – Культура приходит в эти локации и их перезапускает, привлекает к ним больше внимания, помогает их понять несколько иначе, в этом есть особенная ценность фестиваля.

Подозревал ли кто-то, что фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде так долго, непонятно, но ясно одно – «INTERVALS» очень полюбился не только нижегородцам, но и гостям города. А за пять лет проведения фестиваля даже организаторы успели провести анализ и понять, какой должна быть программа, что в ней остаётся важным, а отчего можно избавиться.

Стандартной локацией фестиваля станет фасад фабрики «Маяк». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Каждый год мы приглашаем гостей фестиваля гулять по летнему теплому городу и перемещаться от места к месту, чтобы увидеть самые впечатляющие в мировом масштабе инсталляции от художников, – объясняет куратор INTERVALS 2022 Ксюша Чеховская.

Удивлять нижегородцев планируют не только новыми форматами и локациями, но и интересными мероприятиями. Так, в первый день фестиваля в пространстве ЦЕХа ожидается открывающий аудиовизуальный концерт от артиста Kedr Livanskiy и нижегородских локальных музыкантов.

Восемь инсталляций

С учётом того, что в прошлом году нижегородцы просто-напросто не смогли за три дня осилить 14 локаций и увидеть все инсталляции, то в этот раз программу сократили. Всего в 2022 году в фестивале будет задействовано 7 городских площадок, но представлено будет 8 инсталляций и каждая из них стоит отдельного внимания.

Карта фестиваля. Фото: INTERVALS 2022

– Одна из площадок, например, находится в парке «Швейцария», таким образом, мы предлагаем гостям нашего фестиваля выбраться из центральной исторической части города и посмотреть нечто иное, – подчеркивает генеральный директор dreamlaser и генеральный продюсер фестиваля Андрей Тубольцев.

Стандартной локацией фестиваля станет фасад фабрики «Маяк», где можно будет увидеть мэппинг от Ивана Горохова, а также студии Dobro и Flightgraf из Японии. На Нижневолжской набережной прямо за зданием Волжского пароходства будет установлен большой инсталляционной светодиодный экран, где свою инсталляцию представит студия Ouchhh из Стамбула. Впервые эти артисты участвовали в фестивале в 2019 году.

Столбы света

В Александровском саду, набравшем популярность у горожан благодаря «Столице закатов», будут находиться две инсталляции. В «Ракушке» будут представлены работы студии Tundra, а недалеко на площади люди смогут увидеть инсталляцию PRESENSE, созданную с использованием звуковой системы и усиленной столбами света.

– Эта инсталляция про создание ощущения движения в пространстве. Впервые мы её представили в 2019 году в Питере, в 2021 году она была в Гонконге и сейчас добралась до Нижнего Новгорода, – рассказал медиахудожник и основатель студии media.tribe Саша Коджо.

Инсталляция PRESENSE в Александровском саду. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Инсталляция представляет собой 16 огромных светодиодных столбов, стоящих в круг и подкрепленных многоканальной звуковой системой. С помощью света, темноты и звука нижегородцев буквально оставят наедине с собой, заставят их переживать новые эмоции и узнать нечто большее о себе.

– Находясь в круге, вы чувствуете движение звука, оно подкрепляется светом, а иногда специально идет в разрез. Это сделано, чтобы запутать и изменить восприятие того, что происходит и чтобы зритель задавался вопросами: «Что происходит?», «Как это влияет на меня?», «Что во мне это вызывает?», – рассказывает Саша Коджо.

Сфера в кубе

В Гербовом зале Нижегородской ярмарки студия Radugadesign покажет инсталляцию «Сфера в кубе», в которой авторы попытались поэкспериментировать с форматом и формой. Художники закодировали в инсталляции необычное послание, взяв представление шара как души и квадрата как тела.

– Гости фестиваля увидят четырехметровый куб, в котором находится сфера. Круг – это бесконечность, идеальная форма. Куб означает какую-то материальную составляющую, некую статичность, – рассказал основатель и креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин. – Мы расскажем про душу и тело через развитие личности. Перформанс разделен на три части, когда человек интегрируется, адаптируется и отдает что-то этому миру.

Сфера в кубе. Фото: INTERVALS 2022

Задействована будет, конечно же, и одна из домашних локаций фестиваля – пространство ЦЕХ, где своё шоу покажут художники из Турции. А вот студия dreamlaser будет выставляться в киноконцертном зале Арсеанала.

Планы на будущее

– Intervals – это очень важное для Нижнего Новгорода мероприятие и не случайно, что именно им закрывается вся летняя событийная программа. Последние выходные лета будут очень яркими, а ещё нам повезло с погодой, поэтому удачно всё это должно пройти, – поделился мыслями Олег Беркович. – Первый фестиваль проходил абсолютно на волонтерских началах от компании dreamlaser и они сдвинули с мертвой точки очень многие важные культурные процессы внутри города.

Кстати, в будущем вероятными площадками для фестиваля «INTERVALS» может стать усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Богородском районе и Шуховская башня в Дзержинске. Однако сложность пока заключается в том, как люди смогут добираться до этих локаций. Сейчас рядом с Шуховской башней обустраивают причал, поэтому уже в 2023 проведение фестиваля в этом месте может стать возможным, ведь нижегородцы смогут добираться до этой локации не только на машинах, но и на Валдаях.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля аудиовизуального искусства «INTERVALS 2022» с 26 по 28 августа:

Уличные программы

20:00-23:00 – Нижневолжская набережная, площадь Маркина 15А. Аудиовизуальная инсталляция от студии Ouchh (Турция).

20:00-23:00 – Александровский сад, сцена «Ракушка». Аудиовизуальная инсталляция от студий Tundra, Media tribe.

20:00-23:00 – Фабрика «Маяк». Мэппинг от Ивана Горохова и студий Dobro, Flightgraf.

Инсталляции внутри помещений

12:00-23:00 – Планетарий-1, парк «Швейцария». Купольные проекции от студий Curecity lab, Highlits studio, Nao Wao (Япония).

12:00-18:45 26 августа – Пространство «ЦЕХ», улица Варварская, 32. Аудиовизуальная инсталляция от студии Nohlab (Турция).

21:00-23:00 26 августа – Пространство «ЦЕХ», улица Варварская, 32. Аудиовизуальный концерт от Kedr Livanskiy, Salama, myth.

12:00-23:00 27-28 августа – Пространство «ЦЕХ», улица Варварская, 32. Аудиовизуальная инсталляция от студии Nohlab (Турция).

12:00-23:00 – Гербовый зал Нижегородской ярмарки. Аудиовизуальная инсталляция от студии Radugadesigh.

12:00-23:00 – Киноконцертный зал в Арсенале. Аудиовизуальная инсталляция от студии dreamlaser.

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