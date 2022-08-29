Портал в другой мир и всевидящее око: Как прошел фестиваль медиаскусства «INTERVALS 2022»

Город превратился в одну большую площадку для инсталляций. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Проведение юбилейного пятого фестиваля аудиовизуального искусства «INTERVALS 2022» в Нижнем Новгороде вновь обернулось настоящим праздником для любителей современного искусства. С 26 по 28 августа весь город превратился в одну большую площадку для инсталляций, расположившихся на улице, фасадах архитектурных объектов и внутри них.

Инсталляция в ЦЕХе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Большинство локаций формировали между собой условный маршрут по центральной части Нижнего Новгорода, который можно было изучить в свободном порядке. Однако для гостей фестиваля подготовили и новую площадку, впервые задействовав обновлённый парк «Швейцария».

Так, на протяжении трёх дней в «Планетарии №1» на куполе диаметром 18 метров отображались проекции медиахудожников не только из России, но и из Японии. Купольные инсталляции позволяли взглянуть на альтернативный мир, понаблюдать за трансформацией пространства и подумать об устройстве мироздания, смысле истории и будущем человечества.

В этом году состоялся юбилейный пятый фестиваль аудиовизуального искусства. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- А в планетарии в парке Швейцарии вообще создали атмосферу полного погружения в другое пространство: как будто летишь с Доктором Стрэнджем в параллельные миры! При этом сам ты лежишь в кресле-мешке и пытаешься понять, что всё это значило в голове у авторов, - поделилась эмоциями гостья фестиваля Светлана Дорбышева.

Фасад бывшей швейной фабрики «Маяк», расположенной на Нижневолжской набережной, снова засветился различными проекциями.

Инсталляция на фасаде здания "Маяк". Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Особое внимание нижегородцев и туристов привлекли уличные инсталляции в Александровском саду. Так, на сцене «Ракушка» то ли творилась магия, то ли между собой переговаривались инопланетяне, ведь слышно происходящее было издалека, что-то то и дело щёлкало и трещало. Чуть дальше на Чайной площади разместилась инсталляция из 16 огромных светодиодных столбов, стоящих в круг и подкрепленных многоканальной звуковой системой.

Инсталляция в "Ракушке". Фото: Кристина БЕРБАСОВА

А вот в Гербовом зале на Нижегородской ярмарке открылся самый настоящий портал. По крайней мере, такими впечатлениями делились люди.

- Кротовья нора, через которую можно своими глазами увидеть другой мир, какую-то невероятно прекрасную планету из другой галактики, - написала нижегородка Наталья Родионова.

Магическая инсталляция в виде сферы в кубе также напоминала всевидящее око из романа «Властелин колец». Иногда глаз осматривался, одновременно пугая и завораживая.

Большинство локаций формировали условный маршрут по центральной части города. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Столкновение двух реальностей произошло на Нижневолжской набережной за Речным вокзалом. Там инсталляция представляла собой гигантский параллелепипед, будто бы попавший в наш мир извне. Создавалось впечатление, что пространство внутри него искажается и изменяется в самых немыслимых формах.

В Арсенале на протяжении трех дней наблюдался световой дождь. Задействована была, конечно же, и одна из домашних локаций фестиваля – пространство ЦЕХ, где своё шоу показали художники из Турции.

Инсталляция в Арсенале. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Фестиваль мне понравился, но в этом году он будто бы оказался менее масштабным. Мне не хватило локаций, но новые эмоции и впечатления я получила, - поделилась с «Комсомолкой» Ольга Жур.

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