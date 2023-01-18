Телецентр. Фото: Яндекс.Карты

Ложный вызов о пожаре поступил из телецентра в Нижнем Новгороде сегодня, 18 января, в 16:49. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На вызов по адресу улица Белинского, дом №9а, выезжали пожарно-спасательные подразделения. Пожару был присвоен ранг №3, однако на месте никакого ЧП не было обнаружено. Вызов оказался ложным.

Напомним, в Кстове задержали хулигана, взорвавшего автомобиль петардой в новогодние праздники. Молодой человек пояснил, что видел подобный ролик в интернете и решил его повторить. Тем же вечером он вышел на улицу, подошел к случайно выбранному автомобилю, разбил окно рукой и бросил туда зажженную петарду. Сразу после этого он убежал.

Также мы писали, что мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Тревожный звонок в дежурную часть поступил в 18:16: загорелась комната в многоквартирном доме на проспекте Ильича. Прибывшие спасатели установили сильное задымление в коридоре на 3-м этаже

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