Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Тревожный звонок в дежурную часть поступил в 18:16: загорелась комната в многоквартирном доме на проспекте Ильича. Прибывшие спасатели установили сильное задымление в коридоре на 3-м этаже.

Еще 35 человек, в том числе 3 детей были эвакуированы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ликвидировать последствия пожара смогли в 19:40 на площади 20 квадратных метров. Кроме того, проводилась проверка помещений третьего и четвертого этажей. К сожалению, в результате пожара пострадал мужчина. Еще 35 человек, в том числе 3 детей, были эвакуированы.

Стоит отметить, что дом 1931 года постройки. И в 2015 году его признали аварийным.