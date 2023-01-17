«Хотел повторить трюк из интернета»: В Кстове задержали хулигана, взорвавшего автомобиль петардой в новогодние праздники

В Кстове задержали хулигана, взорвавшего автомобиль петардой в новогодние праздники. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В городе Кстово Нижегородской области задержали молодого человека, бросившего петарду в чужой автомобиль. ЧП произошло в разгар новогодних праздников - 5 января.

- Около полуночи 5 января возле дома в третьем микрорайоне неизвестный бросил большую петарду в машину, после чего в ней произошел взрыв. В результате автомобиль получил целый ряд повреждений, - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Поиски хулигана, устроившего взрыв, продолжались все новогодние праздники. Подозреваемый в совершении этого преступления был задержан 13 января.

Машина получила серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Молодой человек пояснил, что видел подобный ролик в интернете и решил его повторить, - рассказывают полицейские. – Тем же вечером он вышел на улицу, подошел к случайно выбранному автомобилю, разбил окно рукой и бросил туда зажженную петарду. Сразу после этого он убежал.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. По закону ему грозит за это преступление до пяти лет лишения свободы.