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Происшествия17 января 2023 9:00

«Хотел повторить трюк из интернета»: В Кстове задержали хулигана, взорвавшего автомобиль петардой в новогодние праздники

Пять лет тюрьмы грозит хулигану из Кстова, взорвавшему чужой автомобиль петардой
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
В Кстове задержали хулигана, взорвавшего автомобиль петардой в новогодние праздники.

В Кстове задержали хулигана, взорвавшего автомобиль петардой в новогодние праздники.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В городе Кстово Нижегородской области задержали молодого человека, бросившего петарду в чужой автомобиль. ЧП произошло в разгар новогодних праздников - 5 января.

- Около полуночи 5 января возле дома в третьем микрорайоне неизвестный бросил большую петарду в машину, после чего в ней произошел взрыв. В результате автомобиль получил целый ряд повреждений, - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Поиски хулигана, устроившего взрыв, продолжались все новогодние праздники. Подозреваемый в совершении этого преступления был задержан 13 января.

Машина получила серьезные повреждения.

Машина получила серьезные повреждения.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Молодой человек пояснил, что видел подобный ролик в интернете и решил его повторить, - рассказывают полицейские. – Тем же вечером он вышел на улицу, подошел к случайно выбранному автомобилю, разбил окно рукой и бросил туда зажженную петарду. Сразу после этого он убежал.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. По закону ему грозит за это преступление до пяти лет лишения свободы.

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