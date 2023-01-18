Качество воды в купелях Нижегородской области соответствует нормам

Купель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня ночью православные отмечают большой праздник - Крещение Господне. В Нижегородской области подготовлены иордании для традиционного купания верующих. Накануне купели были проверены специалистами Роспотребнадзора: вода взята для исследований.

- 100% отобранных проб воды в водоемах соответствуют гигиеническим нормативам,- сообщает ведомство.

Нижегородцам напоминают, что воздержаться от купания стоит тем, у кого обострены воспалительные заболевания органов дыхания и слуха, почек. Также отказаться от окунания стоит людям с гинекологическими заболеваниями, а также находящимся в стадии выздоровления. Противопоказано купание лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, с постинфарктным статусом и гипертонической болезнью.

На Крещение - 2023 в Нижегородской области оборудованы 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания будут дежурить спасатели и врачи «скорой помощи».

В городе в Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Известно, что божественная литургия будет проводиться в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января.Так, например, праздничное Крещенское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!