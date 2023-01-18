Специалисты проверили крещенскую воду в Нижнем Новгороде

Качество питьевой воды проверили в храмах в преддверии праздника Крещения Господня.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Праздничные богослужения в православных храмах начинаются заранее, в Сочельник. Уже после утренней службы можно набрать освященной воды. Во многих церквях города службы будут идти и ночью. Поэтому была проведена внеплановая проверка качества питьевой воды в православных храмах Нижнего Новгорода.
- По результатам лабораторных исследований качество отобранной питьевой воды в 36 храмах Нижнего Новгорода соответствует требованиям, - уточнили в пресс-службе АО «Нижегородский водоканал».
На Крещение - 2023 в Нижегородской области оборудованы 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания будут дежурить спасатели и врачи «скорой помощи».
В городе в Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по ряду улиц.
Известно, что божественная литургия будет проводиться в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января.Так, например, праздничное Крещенское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения воды.
Адреса храмов, где вода соответствует гигиеническим правилам и нормам:
1.Церковь святой Живоначальной троицы –ул. Кима, 77;
2.Спасо-Преображенский собор – ул. Щербакова, 13а;
3.Храм в честь иконы Божией Скоропослушницы – ул. Люкина, 9д;
4.Храм всех святых – ул. Коновалова, 26а;
5.Храм Владимирской Божией Матери – ул. Планетная, 25б;
6.Церковь во имя Святого Благоверного князя А. Невского – ул. Баррикад, 3;
7.Церковь во имя иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» - ул. Героев Космоса, 30;
8.Соборная церковь в честь Живоначальной Троицы – ул. Топольная, 11а;
9.Спасо-Преображенская церковь –ул. Суздальская, 58;
10.Собор Александра Невского- ул. Стрелка, 3а;
11.Староярмарочный собор – ул. Ярмарочный проезд, 10а;
12.Собор Пресвятой Богородицы – ул. Рождественская, 34;
13.Храм Святителей Московских – ул. Славянская, 19;
14.Церковь Святых Апостолов Петра и Павла – ул. Горького, д. 141а;
15.Храм Всемилостливейшего Спаса – ул. Горького, 177а;
16.Церковь всех Скорбящих Радость – ул. Нестерова, 2;
17.Храм Живоначальной Троицы – ул. Овражная, 94;
18.Храм Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества – ул. Бекетова, 61;
19.Святовознесенский Печерский мужской монастырь – ул. Приволжская, 108;
20.Благовещенский собор – пер. Мельничный, 10;
21.Алексеевская церковь, - ул. Черниговская, 7а;
22.Благовещенский мужской монастырь – пер. Мельничный, 8;
23.Храм Иоанна Предтечи – ул. Рождественская, 16;
24.Крестовоздвиженский женский монастырь – Окский съезд, 26;
25.Часовня Святой Великомученицы Варвары – ул. Варварская, 36;
26.Храм Святого Мученика и целителя Пантелеймона – пр. Гагарина, 119 А;
27.Собор Михаила Архангела – Кремль, 2;
28.Церковь в честь Вознесения Господня – ул. Ильинская, 54;
29.Церковь в честь Вознесения Христова – ул. Шевченко, 1А;
30.Церковь Знамения Божией Матери и Святых Жен-Мироносиц – ул. Добролюбова, 13а;
31.Храм преподобного Сергия Радонежского – ул. Сергиевская, 25а;
32.Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы – пер. Крутой, 3;
33.Храм Похвалы Пресвятой Богородицы – ул. Заломова, 21;
34.Храм Пророка Ильи – ул. Ильинская, 9;
35.Храм иконы Божией Матери «Умиление» - ул. Даргомыжского, 13;
36.Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского – ул. Героя Попова, 34.
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