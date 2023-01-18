Специалисты проверили крещенскую воду в Нижнем Новгороде

Качество питьевой воды проверили в храмах в преддверии праздника Крещения Господня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничные богослужения в православных храмах начинаются заранее, в Сочельник. Уже после утренней службы можно набрать освященной воды. Во многих церквях города службы будут идти и ночью. Поэтому была проведена внеплановая проверка качества питьевой воды в православных храмах Нижнего Новгорода.

- По результатам лабораторных исследований качество отобранной питьевой воды в 36 храмах Нижнего Новгорода соответствует требованиям, - уточнили в пресс-службе АО «Нижегородский водоканал».

На Крещение - 2023 в Нижегородской области оборудованы 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания будут дежурить спасатели и врачи «скорой помощи».

В городе в Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Известно, что божественная литургия будет проводиться в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января.Так, например, праздничное Крещенское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения воды.

Адреса храмов, где вода соответствует гигиеническим правилам и нормам:

1.Церковь святой Живоначальной троицы –ул. Кима, 77;

2.Спасо-Преображенский собор – ул. Щербакова, 13а;

3.Храм в честь иконы Божией Скоропослушницы – ул. Люкина, 9д;

4.Храм всех святых – ул. Коновалова, 26а;

5.Храм Владимирской Божией Матери – ул. Планетная, 25б;

6.Церковь во имя Святого Благоверного князя А. Невского – ул. Баррикад, 3;

7.Церковь во имя иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» - ул. Героев Космоса, 30;

8.Соборная церковь в честь Живоначальной Троицы – ул. Топольная, 11а;

9.Спасо-Преображенская церковь –ул. Суздальская, 58;

10.Собор Александра Невского- ул. Стрелка, 3а;

11.Староярмарочный собор – ул. Ярмарочный проезд, 10а;

12.Собор Пресвятой Богородицы – ул. Рождественская, 34;

13.Храм Святителей Московских – ул. Славянская, 19;

14.Церковь Святых Апостолов Петра и Павла – ул. Горького, д. 141а;

15.Храм Всемилостливейшего Спаса – ул. Горького, 177а;

16.Церковь всех Скорбящих Радость – ул. Нестерова, 2;

17.Храм Живоначальной Троицы – ул. Овражная, 94;

18.Храм Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества – ул. Бекетова, 61;

19.Святовознесенский Печерский мужской монастырь – ул. Приволжская, 108;

20.Благовещенский собор – пер. Мельничный, 10;

21.Алексеевская церковь, - ул. Черниговская, 7а;

22.Благовещенский мужской монастырь – пер. Мельничный, 8;

23.Храм Иоанна Предтечи – ул. Рождественская, 16;

24.Крестовоздвиженский женский монастырь – Окский съезд, 26;

25.Часовня Святой Великомученицы Варвары – ул. Варварская, 36;

26.Храм Святого Мученика и целителя Пантелеймона – пр. Гагарина, 119 А;

27.Собор Михаила Архангела – Кремль, 2;

28.Церковь в честь Вознесения Господня – ул. Ильинская, 54;

29.Церковь в честь Вознесения Христова – ул. Шевченко, 1А;

30.Церковь Знамения Божией Матери и Святых Жен-Мироносиц – ул. Добролюбова, 13а;

31.Храм преподобного Сергия Радонежского – ул. Сергиевская, 25а;

32.Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы – пер. Крутой, 3;

33.Храм Похвалы Пресвятой Богородицы – ул. Заломова, 21;

34.Храм Пророка Ильи – ул. Ильинская, 9;

35.Храм иконы Божией Матери «Умиление» - ул. Даргомыжского, 13;

36.Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского – ул. Героя Попова, 34.

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