116 человек заболели гриппом в Нижегородской области за прошлую неделю

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

У 116 нижегородцев подтвержден грипп за прошлую неделю в период с 9 по 15 января. Количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ выросло на 35% по сравнению с первой неделей 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

– Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, – сообщает пресс-служба ведомства.

Заболевать нижегородцы стали чаще, так как вернулись к привычной активности и социальной жизни после новогодних праздников.

Доля гриппа составляет 86,2% в общей циркуляции вирусов. В частности, эпидемия гриппа в этом году во многом обусловлена циркуляцией высокопатогенного вируса H1N1.

Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей не отправлять детей с признаками простуды в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

В настоящее время прививку против гриппа сделали более 1,4 миллиона нижегородцев, в том числе более 300 тысяч детей.

Напомним, что в медицинских организациях области продолжает действовать «масочный режим». Также в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом нижегородцам запретили посещать своих родственников в больницах.

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