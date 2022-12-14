Нижегородцев призывают носить маски в медицинских организациях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области напомнили о необходимости ношения масок в медицинских организациях.

– В медицинских организациях области продолжает действовать «масочный режим». Просим соблюдать его, заботясь о своей безопасности и о других, – пишет в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В регионе на данный момент растет число заболевших гриппом А (Н1N1) или «свиным гриппом». Поэтому необходимо соблюдать такие же меры профилактики, как и при COVID-19. Медицинские организации работают в плановом режиме: проводятся госпитализация, диспансеризация и профилактические осмотры пациентов.

Кроме того, для граждан с признаками ОРВИ в медицинских организациях предусмотрены отдельный вход и специальные помещения для приема.

Медицинская маска является эффективным предметом защиты от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.