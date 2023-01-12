Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 18:16

Движение в Сормове временно ограничено из-за ремонта трамвайных путей

Ограничения продлятся до 13 февраля 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
Движение в Сормове временно перекрыли из-за ремонта трамвайных путей.

Движение в Сормове временно перекрыли из-за ремонта трамвайных путей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение транспорта временно перекрыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за ремонта трамвайных путей. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

Так, с 12 января 2023 года по 22 января 2023 года движение ограничено на участке пересечения с трамвайными путями по улице Линдовской.

С 21 января и до 29 января транспортное движение приостановят на выезде с Юбилейного бульвара на улицу Коминтерна. А с 29 января по 6 февраля на въезде.

Кроме того, в связи с проведением работ 6 февраля перекроют участок пересечения с трамвайными путями по улице Большевитской. Ограничения продлятся до 13 февраля 2023 года.

Сообщается, что объезд перекрытых зон будет организован по прилегающим улицам.