Движение в Сормове временно ограничено из-за ремонта трамвайных путей

Движение в Сормове временно перекрыли из-за ремонта трамвайных путей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение транспорта временно перекрыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за ремонта трамвайных путей. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

Так, с 12 января 2023 года по 22 января 2023 года движение ограничено на участке пересечения с трамвайными путями по улице Линдовской.

С 21 января и до 29 января транспортное движение приостановят на выезде с Юбилейного бульвара на улицу Коминтерна. А с 29 января по 6 февраля на въезде.

Кроме того, в связи с проведением работ 6 февраля перекроют участок пересечения с трамвайными путями по улице Большевитской. Ограничения продлятся до 13 февраля 2023 года.

Сообщается, что объезд перекрытых зон будет организован по прилегающим улицам.