Несколько районных судов могут упразднить в Нижегородской области

Суд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть районных судов могут упразднить в Нижегородской области, чтобы создать на их базе 12 межрайонных ведомств. С такой инициативой выступил заместитель председателя Нижегородского областного суда Фёдор Щукин. Об этом сообщает «Коммерсант – Приволжье».

- Судей при этом не сократят, а в составах созданных межрайонных судов появятся постоянные судебные присутствия, - рассказал Фёдор Щукин.

По словам мужчины, в настоящее время в регионе работает 58 районных и городских судов. Это довольно большая цифра среди других крупных регионов, однако нижегородская судебная система давно не реформировалась. Изменения нужны, чтобы лучше организовать работу судов и сократить количество жалоб от жителей.

Напомним, ранее мы писали, что срок ареста продлен бывшему руководителю Росприроднадзора по ПФО Олегу Кручинину на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд. Таким образом, он будет находиться под стражей по 21 мая 2023 года включительно.

Также «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. что жителя Кстова, который три года истязал свою дочь, отпустили из СИЗО под домашний арест. Эта чудовищная история получила широкую огласку в октябре, когда пострадавшая девочка рассказала подружке о том, каким пыткам она подвергается дома.

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