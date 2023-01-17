Участок под нижегородский оперный театр выберут после решения вопроса с собственностью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Территорию под строительство нового здания театра оперы и балета в Нижнем Новгороде выберут после решения вопросов с собственностью земельных участков. Об этом информируют представители Минкульта региона, отвечая на вопросы нижегородцев Вконтакте.

Напомним, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщил о строительстве нового здания театра оперы и балета имени Пушкина. По словам министра, реконструировать Оперный театр на улице Белинского бесполезно. Тогда было решено, что участок под строительство нового здания подберут до конца февраля 2022 года.

Так, в социальных сетях нижегородка поинтересовалась о судьбе нового Оперного театра, напомнив о его важности.

- В театре аншлаг почти на всех спектаклях, а зал в принципе не удовлетворяет зрителей! А ведь Оперный театр есть не в каждом губернском городе, есть чем гордиться! — отметила нижегородка.

На вопрос местной жительницы ответили представители минкульта Нижегородской области. Они сообщили, что в настоящее время решаются вопросы по поводу собственности участков, которые подходят для строительства нового здания театра. После этого на архитектурном совете выберут конкретное место и проведут архитектурный конкурс.