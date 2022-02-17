Площадку для нового здания оперного театра в Нижнем Новгороде подберут в феврале

Театр оперы и балета имени Пушкина. Фото: https://operann.ru/

Участок под строительство нового здания театра оперы и балета подберут в Нижнем Новгороде до конца февраля. Об этом сообщил глава регионального Минкульта лег Беркович в ходе заседания комитета ЗС НО по социальным вопросам 16 февраля.

По словам Берковича, в ближайшее время в городе будет выбрано место, где появится театр. Следующим этапом будет создание концепции, а затем глава региона Глеб Никитин подберет источники финансирования предстоящего строительства, как это было сделано, например, с ледовым дворцом на Стрелке.

Министр подчеркнул, что реформирование оперного театра очень важно, потому что существующий театр не выдерживает конкуренцию с другими театрами, но не по уровню профессионализма актеров, а именно по части возможностей для проведения спектаклей. Так, например, оркестровая яма рассчитана на 40 музыкантов, при этом оперные театры в других регионах проводят спектакли с участием 80 и более музыкантов. Еще одной важной проблемой имеющейся площадки является недостаточное зеркало сцены, из-за чего многие именитые коллективы не имеют возможности здесь выступить.

- Я в своей презентации не касаюсь материально-технической базы театра оперы и балета. Это ужас! Здание неподходящее, отсутствует техника в полном объеме, старый свет и старый звук. Люди работают не на том, на чем они могли бы и должны работать. Нижний Новгород достоин того, чтобы у него было нормальное здание театра оперы и балета, - сказал Беркович.

Отметим, что пока новое здание оперного театра не построено, он будет базироваться на двух основных площадках -в своем прежнем здании на улице Белинского, а также в одном из пакгаузов на Стрелке.

По словам Берковича, оперный театр станет таким локомотивом масштабной программы по обновлению театров. Планируется обновление драмтеатра, театра кукол, ТЮЗа и других театров города.