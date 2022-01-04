Новое здание Нижегородского театра оперы и балета планируют построить к 2026 году

Новое здание театра оперы и балета имени А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде планируют построить к 2026 году. В текущем году правительство займется разработкой проекта и его согласованием. Об этом министр культуры Нижегородской области Олег Беркович рассказал в интервью телекомпании «Волга».

- Оперный театр реконструировать бесполезно. Это возможно, но это очень дорого. Нам нужен новый Оперный театр. И в 2022 году над этой концепцией мы будем работать, - поделился министр. - Оперный театр для города-миллионника - это не просто объект, это объект-символ, это то, из-за чего сюда должны приезжать из других стран.

Полгода займет проведение архитектурного конкурса, год уйдет на разработку и утверждение проектной документации, а затем ещё три года будет длиться строительство.

- Это только в чистом виде получается четыре с половиной года на производственные работы. Но это, если есть деньги. Деньги на концепцию выделит регион, на проектную документацию тоже регион, на стройку - только сообща, - подчеркнул Олег Беркович.

С концепцией развития оперного театра региональное правительство планирует обращаться в крупные корпорации, чтобы получить финансовую поддержку.

Известно, что действующее здание оперного театра по-прежнему будет использоваться, но уже как вторая площадка.

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