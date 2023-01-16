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НовостиОбщество16 января 2023 6:59

Прокуратура организовала проверку из-за возгорания автобуса в Чкаловске

Пассажирский автобус полностью сгорел вечером 15 января
Полина ШИБАЛКИНА
Прокуратура организовала проверку из-за возгорания автобуса в Чкаловске.

Прокуратура организовала проверку из-за возгорания автобуса в Чкаловске.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку из-за возгорания пассажирского автобуса в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, страшный инцидент произошел вечером 15 января на одной из трасс в Нижегородской области, где прямо на ходу вспыхнул пассажирский автобус №101, следующий по маршруту «Заволжье - Чкаловск». Возгорание произошло около деревни Урко. Общественный транспорт полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг. И при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее стало известно о том, что автомобиль сбил девушку, выходящую из трамвая в центре Нижнего Новгорода.