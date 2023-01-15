Автомобиль сбил девушку, выходящую из трамвая в центре Нижнего Новгорода

Наезд на пешехода произошёл н улице Белинского. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Не у всех воскресное утро выдалось спокойным и беззаботным в Нижнем Новгороде 15 января. Так, около 07:30 курьёзное ДТП произошло у дома №41 на улице Белинского, прямо в центре города.

Молоденькая девушка ехала на трамвае №27, следующего по маршруту «Московский вокзал (ул. Прокофьева) – Трамвайное депо №1». Казалось, ничего не предвещало беды, нижегородка стала выходить на нужной ей станции, когда неожиданно на неё налетел автомобиль.

– Пешеходом была девушка примерно лет 20, – рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Пострадавшую госпитализировали. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Удар оказался сильным и девушка получила травму. Её госпитализировали в больницу имени Семашко с предварительным диагнозом – прелом голени.

А виновником ДТП стал водитель машины Лады Ларгус 2001 года рождения.

Напомним, что серьёзная авария произошла накануне в Шахунском районе, где водитель иномарки врезался в стоящий автомобиль. Авария произошла у дома №15Б по улице Ленина в посёлке Сява утром 13 января

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