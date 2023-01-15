Один человек пострадал в ДТП с участием трёх автомобилей на Московском шоссе Нижнего Новгорода

ДТП произошло 15 января. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Очередное массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде, где на 352 километре Московского шоссе столкнулись три машины. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла примерно в 13:45 15 января. Известно, что водитель Шкоды перестраивался правой полосы на левую, не убедившись в безопасности своего маневра. Как итог, данное решение привело к столкновению с автомобилем Форд-Фьюжен, в который после въехала ГАЗель.

– В результате ДТП пострадал мужчина – водитель Форда, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный водитель выехал на встречку и устроил массовое ДТП в Воротынском районе. Виновник пострадал и был госпитализирован.

Также этим утром курьёзное ДТП произошло у дома №41 на улице Белинского, прямо в центре Нижнего Новгорода. Там отечественный автомобиль наехал на девушку, выходившую из трамвая.

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