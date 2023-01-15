Пьяный водитель выехал на встречку и устроил массовое ДТП в Воротынском районе

Пострадавший доставлен в доставлен в Лысковскую ЦРБ. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Серьезные проблемы для себя и других создал несознательный 48-летний мужчина в Воротынском районе. Он, сев за руль пьяным, устроил массовую аварию. Столкновение трех автомобилей произошло на 555 километре трассы «Москва – Уфа» 14 января.

– Водитель автомобиля Датсун с признаками алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу в лоб ехавшей ГАЗели, а затем его отбросило на фуру Ман, – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал сам любитель «пьяной» езды. Его с телесными повреждениями госпитализировали в Лысковскую ЦРБ.

Нижегородцам напоминают, что о пьяных водителях следует сообщать по каналу 112.

Ранее мы писали, что серьёзное ДТП произошло утром 15 января в Лысковском районе, где столкнулась иномарка и ГАЗель. Среди пострадавших оказался один человек.

Также этим утром курьёзное ДТП произошло у дома №41 на улице Белинского, прямо в центре Нижнего Новгорода. Там отечественный автомобиль наехал на девушку, выходившую из трамвая.

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