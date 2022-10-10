45% нижегородцев стали больше экономить за прошедшие 7 месяцев Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Нижнего Новгорода поделились своими финансовыми стратегиями. 45% опрошенных горожан с марта 2022 года стараются тратить меньше. Результатами исследования, проведенного 5-7 октября, поделился сервис SuperJob.

Исследование показало, что 31% опрошенных нижегородцев не меняли своей стратегии касаемо финансов. Но 10% горожан признались, что с марта 2022 года стали больше тратить, чем экономить.

– Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (20%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить, – отметили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Если сравнивать крайнее исследование и такую же работу, проведенную в марте, можно отметить, что сейчас стратегию «больше тратить» выбирают 10% опрошенных. Тогда же, семь месяцев назад, выбор на эту стратегию пал у 15% горожан.