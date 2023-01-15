Новый цифровой флюорограф установили в Сосновской ЦРБ

Новый цифровой флюорографический комплекс отечественного производства появился в Сосновской ЦРБ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой флюорографический комплекс за 4,3 миллиона рублей установили в Сосновской ЦРБ. Оборудование приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пациенты могли посетить обновленный кабинет флюорографии уже на этой неделе. В кабинет не только купили новую технику, но и в самом помещении также провели ремонт. 1,2 миллиона рублей направили на создание новой системы вентиляции и отделочные работы.

Напомним, что до конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей.

– На эти деньги, например, запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений, – рассказывал ранее Давид Мелик-Гусейнов. – Общая сумма закупки 271,7 миллиона рублей.

Также известно, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать в Нижегородской области. Программа подразумевает технологическое и кадровое развитие.

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