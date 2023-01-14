Мерседес насмерть сбил пешехода на трассе в Дзержинске

ДТП произошло 14 января. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло ночью 14 января в Дзержинске, где пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 01:50 на 395-м километре трассы М 7. Водитель автомобиля Мерседес ехал в крайней левой полосе со стороны города Москва в направлении Нижнего Новгорода, когда перед ним на дороге вдруг появился пешеход. По словам водителя, он не смог во время среагировать и совершил наезд.

- Пешеход получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток в Павлове 9 января. Как оказалось, водитель зеленого автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с белым автобусом ПАЗ, который ехал от центра города в направлении улицы Чкалова.

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