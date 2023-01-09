Пять пассажиров и водитель пострадали при столкновении двух маршруток в Павлове. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Павлове продолжают устранять последствия страшной аварии на улице Карла Маркса – там столкнулись сразу два городских автобуса. На месте работают медики и сотрудники госавтоинспекции.

- В 9:15 9 января произошла авария возле дома № 3 по улице Карла Маркса в Павлове, - рассказали в региональном УГИБДД ГУ МВД. – Водитель зеленого автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с белым автобусом ПАЗ, который ехал от центра города в направлении улицы Чкалова. В результате ДТП пострадали шесть человек – пять пассажиров и водитель автобуса ПАЗ.

По данным регионального Минздрава, на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. Состояние пассажиров, получивших травмы, уточняется.