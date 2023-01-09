Восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток в Павлове. ФОТО: ДТП и происшествия Нижний Новгород.

Страшная авария произошла утром 9 января в городе Павлово Нижегородской области – здесь на улице Кузнечной столкнулись сразу две маршрутки. В результате ДТП пострадали восемь человек.

- На улице Кузнечной в 8:50 столкнулись два городских маршрутных такси, - рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек, детей среди них нет.

По данным регионального Минздрава, сейчас на месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Состояние пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы писали о смертельном ДТП в Кстовском районе - 7 января там столкнулись три иномарки и фура. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

- Двигаясь по трассе в сторону Казани, водитель автомобиля Land Rover не справился с управлением и столкнулся с двумя иномарками, - рассказали в региональном УГИБДД. - Сначала Land Rover врезался в Mercedes, а потом совершил столкновение с автомобилем Kia. После этого Land Rover выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз марки Volvo.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.