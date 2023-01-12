Строительство ЖК «Город будущего» завершилось в Нижнем Новгороде.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Строительство проблемного ЖК «Город будущего» завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.
Речь идет о многоквартирном жилом доме, который находится на бульваре Академика Королева в Советском районе. Также на территории расположены магазин, встроенные помещения общественного назначения и подземная автостоянка.
Примечательно, что строительные работы проводила компания «ННДК Мещера». Так, организация получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30 декабря 2022 года.
Стоит отметить, что изначально строительством комплекса занималась компания «Жилстройресурс», но в июле 2020 года ее признали банкротом. И после этого объект был передан «ННДК Мещера».
Напомним, ранее стало известно, что 24-этажную высотку планируется построить на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.