Строительство ЖК «Город будущего» завершилось в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство проблемного ЖК «Город будущего» завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.

Речь идет о многоквартирном жилом доме, который находится на бульваре Академика Королева в Советском районе. Также на территории расположены магазин, встроенные помещения общественного назначения и подземная автостоянка.

Примечательно, что строительные работы проводила компания «ННДК Мещера». Так, организация получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что изначально строительством комплекса занималась компания «Жилстройресурс», но в июле 2020 года ее признали банкротом. И после этого объект был передан «ННДК Мещера».

Напомним, ранее стало известно, что 24-этажную высотку планируется построить на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.