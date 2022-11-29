24-этажную высотку за 2,4 миллиарда рублей построят на улице Ванеева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24-этажную высотку планируется построить на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Застройщиком по данному проекту станет ГК «ННДК». Об этом стало известно на заседании совета по земельным и имущественным отношениям.

- Данный участок площадью 5,3 тысячи квадратных метров предоставлен девелоперу за достройку проблемного жилого комплекса «Город будущего», - сообщает GIPERNN.RU. - Под зданием найдется место для поземной стоянки. Объем инвестиций в строительство, по оценке девелопера, составит 2,4 млрд рублей.

Планируется, что вместимость парковки девелопер сможет определить во время проектирования.