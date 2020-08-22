Ещё два нижегородских недостроя внесены в реестр проблемных

В Нижнем Новгороде жилые комплексы «Пражский квартал» и «Город Будущего» включили в реестр проблемных объектов. Об этом сообщается на сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Известно, что строительство ЖК «Пражский квартал», находящегося по адресу улица Большая Печерская и Максима Горького (№12-13), а также ЖК «Город Будущего» на улице Ванеева (№10) должно было завершиться во второй половине 2020 года.

К несчастью, компания «Жилстройресурс», которой принадлежат оба объекта, обанкротилась в июле этого года, что и стало причиной недостроя.

В настоящее время Фонд защиты прав дольщиков определяет механизм восстановления прав участников строительства.

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