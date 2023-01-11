Движение ограничат на участке улицы Линдовской в Нижнем Новгороде с 12 по 22 января

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Линдовской. Фото: ЦОДД
Движение транспорта на участке улицы Линдовской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд ограничат на пересечении с трамвайными путями. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Транспорт не сможет проехать на указанном участке с 09:00 12 января до 18:00 22 января. На данном участке также будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта.
Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.
Также работа трамваев городского кольца в Нижнем Новгороде изменится 11, 12 и 14 января. В частности, всего на несколько часов в день изменения коснутся четырех маршрутов. Временные неудобства будут связаны с проведением инженерно-геологических работ.
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