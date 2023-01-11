Движение ограничат на участке улицы Линдовской в Нижнем Новгороде с 12 по 22 января

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Линдовской. Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке улицы Линдовской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд ограничат на пересечении с трамвайными путями. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на указанном участке с 09:00 12 января до 18:00 22 января. На данном участке также будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.

Также работа трамваев городского кольца в Нижнем Новгороде изменится 11, 12 и 14 января. В частности, всего на несколько часов в день изменения коснутся четырех маршрутов. Временные неудобства будут связаны с проведением инженерно-геологических работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!