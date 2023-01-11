Корпорация «Технониколь» приобрела завод домокомплектов в Нижегородской области

Корпорация «Технониколь» приобрела завод домокомплектов «Малоэтажные Комфортные дома» в Нижегородской области. Интеграция предприятия в структуру компании полностью завершена и уже в этом году в регионе должно появиться до 120 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Мы хотим привнести в отрасль свежее дыхание. В наших силах довести степень переработки сырья до высоких переделов, – сказал совладелец и управляющий партнер «Технониколь» Сергей Колесников.

На нижегородском заводе реализуются две технологии: панельно-каркасное домостроение и производство деревянных клееных конструкций. Производственная мощность предприятия в зависимости от сложности реализуемых проектов составляет от 100 тысяч квадратным метров до 200 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, ранее мы писали, что комплекс по производству, хранению и выдаче сжиженного природного газа планируют построить в Дзержинске и ввести в эксплуатацию в 2023 году. Известно, что комплекс хотят разместить на земельном участке площадью 26,7 тысяч квадратных метров. Объект будет расположен на Портовом шоссе.

Также ООО «Первая ткацкая фабрика» намерена в 2023 году построить в Володарске ткацко-отделочную фабрику полного цикла. Она будет специализироваться на производстве ткацких полотен из синтетических и смешанных нитей. Уже известно, что сейчас на площадке идут строительные работы. В общей сложности в проект планируется вложить 2,5 миллиарда рублей.

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