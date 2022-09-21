Ткацкую фабрику за 2,5 миллиарда рублей построят в Володарске в 2023 году

ООО «Первая ткацкая фабрика» намерена в 2023 году построить в Володарске ткацко-отделочную фабрику полного цикла. Она будет специализироваться на производстве ткацких полотен из синтетических и смешанных нитей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

- На предприятии будет создано около 300 рабочих мест, - рассказал Андрей Саносян. - Предполагается, что продукция будет поставляться не только в Россию, но и в страны СНГ, Монголию и Объединенные Арабские Эмираты.

Уже известно, что сейчас на площадке идут строительные работы. В общей сложности в проект планируется вложить 2,5 миллиарда рублей. ООО «Первая ткацкая фабрика» является резидентом ТОР «Володарск». Проект сопровождает корпорация развития Нижегородский области.