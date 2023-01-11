Движение машин запретят на участке улицы Лоскутова в Нижнем Новгороде 11 января

Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Лоскутова. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно прекращено на участке дороги на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде. Проезд ограничат от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на этом участке с 14:00 до 22:00 11 января. Машины пустят в объезд по прилегающим улицам. На данном участке также будут установлены временные аншлаги и дорожные знаки.

Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.

Также работа трамваев городского кольца в Нижнем Новгороде изменится 11, 12 и 14 января. В частности, всего на несколько часов в день изменения коснутся четырех маршрутов. Временные неудобства будут связаны с проведением инженерно-геологических работ.

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