Подсветка появилась на двух надземных переходах в Советском районе Нижнего Новгорода

На двух надземных переходах Советского района появилась архитектурная подсветка. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Архитектурная подсветка появилась на двух надземных пешеходных переходах Советского района Нижнего Новгорода. Речь идет о переходах на проспекте Гагарина и Окском съезде. Об этом сообщает районная администрация.

Энергосберегающими светодиодными светильниками были подсвечены конструктивные элементы, ограждения и опоры. Благодаря подсветке пешеходные переходы стали выглядеть лучше, а нижегородцы смогут ходить по ним с комфортом.

- Места установки архитектурного освещения знакомы всем нижегородцам, теперь они приобрели новый и необычный вид, - рассказал глава Советского района Сергей Колотов.

Напомним, ранее мы писали, что архитектурно-художественное освещение за 16,5 миллиона рублей украсит четыре дома в центре Нижнего Новгорода. Планируется, что подсветка будет устроена на улице Минина, 1, улице Минина, 2/8, площади Минина и Пожарского, 4, улице Ульянова, 2 в Нижегородском районе.

Ранее сообщалось, что больше 89 миллионов рублей направили на подсветку Мызинского моста через Оку в Нижнем Новгороде. Заказчиком по данному аукциону выступил департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода.

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