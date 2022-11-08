Архитектурная подсветка за 16,5 млн рублей украсит четыре дома в центре Нижнего Новгорода Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Архитектурно-художественное освещение за 16,5 млн рублей украсит четыре дома в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Планируется, что подсветка будет устроена на улице Минина, 1, улице Минина, 2/8, площади Минина и Пожарского, 4, улице Ульянова, 2 в Нижегородском районе.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 ноября. Подрядчик будет определен 15 ноября 2022 года.

Заказчиком выступает администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода.

Контракт должен быть выполнен до 31 декабря2022 года. Источником финансирования проекта является бюджет Нижнего Новгорода.