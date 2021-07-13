Больше 89 миллионов рублей направят на подсветку Мызинского моста

Больше 89 миллионов рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста через Оку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Заказчиком по данному аукциону выступает департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода, - говорится в документах. – Начальная цена контракта составляет 89,2 миллиона рублей.

Как говорится в материалах аукциона, основные наладочные работы должны быть проведены до 20 декабря 2021 года, а к 15 января 2022 года должна пройти приемка выполненных работ.

Напомним, ранее мы писали, после изменения режима работы светофора длина «пробки» на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в пять раз.

- Светофор модернизировали с помощью блоков связи. Теперь оператор сможет его переключать, исходя из ситуации на дороге, - пояснил Юрий Шалабаев.