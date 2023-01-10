Фейковый канал «Школы 800» в Нижнем Новгороде появился в Telegram

Фальшивый канал «Школы 800» в Нижнем Новгороде появился в Telegram. Представители образовательного центра подтвердили, что не имеют к этому каналу никакого отношения. Об этом сообщается в официальной группе «Школы 800» ВКонтакте.

– Так вот, официально заявляем в официальном аккаунте Школы 800, что мы не имеем к этому каналу никакого отношения! – написано в сообщении. – Вся достоверная информация публикуется либо на сайте Школы 800, либо здесь, в этом аккаунте ВКонтакте.

Напомним, что «Школа 800» в Нижнем Новгороде успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность. Это произошло еще в конце прошлого года.

Также известно, что обучение школьников в Школе 800 в Верхних Печерах планируется начать с 27 февраля 2023 года. Для детей и родителей будут организованы адаптационные дни, которые позволят ученикам привыкнуть к правилам.

- Чтобы не ломать учебный процесс в других школах, в середине года не будут набираться дети в первый и выпускные классы, - рассказал Глеб Никитин. - Будут пока учиться школьники со 2 по 8 классы.

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