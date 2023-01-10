10 нижегородцев госпитализировали с обморожениями за последние две недели

В такую холодную погоду получить обморожение очень просто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 6 января в Нижегородскую область пришли аномальные морозы. МЧС предупреждало жителей о грядущем похолодании, однако обморожений среди населения избежать не удалось. За две недели морозных дней в регионе пострадали 10 человек. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

– В период с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в Нижегородской области из-за воздействия низких температур (холодовые травмы) госпитализированы 9 взрослых и 1 ребенок, – рассказали в ведомстве.

Также ранее мы писали, что более ста человек пострадали при падении на льду в Нижегородской области в новогодние каникулы.

«Комсомолка» также выяснила, что за первую декаду января в Нижегородской области даже были побиты температурные рекорды. Температура воздуха в эти дни была ниже климатической нормы на 15-20 градусов.

– Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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