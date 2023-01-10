141 нижегородца госпитализировали в новогодние праздники из-за падения на скользком льду

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более ста человек пострадали при падении на льду в Нижегородской области в новогодние каникулы. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в региональном министерстве здравоохранения, в период с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в больницы региона с различными травмами госпитализированы 135 взрослых и 6 детей. Все они пострадали в результате падения на скользкой дороге.

Напомним, что неделей ранее было зарегистрировано 564 случая падения на дорогах. 45 взрослых и один ребенок были госпитализированы. Несмотря на оттепель, которая пришла в наш регион перед самым Новым годом, количество травмированных из-за гололеда продолжает увеличиваться.

Ранее глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам использовать ледоступы. По мнению министра, эта мера позволит снизить риск получения таких опасных травм как, например, перелом шейки бедра.