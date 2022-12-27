564 нижегородца пострадали из-за гололеда за неделю

Люди получали травмы, падая на обледенелых улицах.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Декабрьская погода в этом году нижегородцев не балует: если уж оттепель, то с лужами до колен, а если мороз – то со снегопадом и гололедом. Итог печален, потому что из-за падений на льду за последнюю неделю уже успели пострадать 564 человека. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».
– За период с 19 по 26 декабря в Нижегородской области зафиксировано 564 случая падения на скользкой дороге, – уточнили в ведомстве. – Госпитализированы 45 взрослых и один ребенок.
Также за неделю отмечено 14 случаев обморожения. Из-за воздействия низких температур 8 нижегородцев попали в больницы, среди них один ребёнок.
БДИ!
В условиях установившегося гололеда на дорогах и тротуарах Нижегородской области рекомендуется соблюдать ряд нехитрых правил, которые могут уберечь вас от травматизма:
- Подготовьте слабоскользящую обувь, передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
- Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. Если все же выйти на улицу необходимо, лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.
- Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля
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