564 нижегородца пострадали из-за гололеда за неделю

Люди получали травмы, падая на обледенелых улицах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Декабрьская погода в этом году нижегородцев не балует: если уж оттепель, то с лужами до колен, а если мороз – то со снегопадом и гололедом. Итог печален, потому что из-за падений на льду за последнюю неделю уже успели пострадать 564 человека. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

– За период с 19 по 26 декабря в Нижегородской области зафиксировано 564 случая падения на скользкой дороге, – уточнили в ведомстве. – Госпитализированы 45 взрослых и один ребенок.

Также за неделю отмечено 14 случаев обморожения. Из-за воздействия низких температур 8 нижегородцев попали в больницы, среди них один ребёнок.

БДИ!

В условиях установившегося гололеда на дорогах и тротуарах Нижегородской области рекомендуется соблюдать ряд нехитрых правил, которые могут уберечь вас от травматизма:

- Подготовьте слабоскользящую обувь, передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.

- Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. Если все же выйти на улицу необходимо, лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.

- Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля

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