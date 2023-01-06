Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 7:31

Давид Мелик-Гусейнов порекомендовал нижегородцам использовать ледоступы

Они позволяют снизить травматизм во время гололеда
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Они позволяют снизить травматизм во время гололеда

Они позволяют снизить травматизм во время гололеда

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области порекомендовал населению использовать ледоступы во избежание травматизма в холода. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, падение на льду может привести к перелому шейки бедра. А это может на длительное время приковать пациента к кровати и даже закончиться фатально.

Ледоступы же могут уберечь от падений и их последствий. Приобрести их можно в обувных магазинах и различных киосках, а также заказать через интернет.

– Ледоступы стоят от 250 рублей за пару, но они спасают тысячи жизней, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов. – Просто знайте, что они существуют. И при необходимости используйте.

Ранее мы сообщали, что нижегородцы делятся в комментариях в соц.сетях способами уменьшения скольжения обуви.