Около 2,8 миллиардов рублей получит Нижегородская область на Ледовый дворец. Фото: ХК "Торпедо"

Около 2, 8 миллиардов рублей получит Нижегородская область на строительство Ледового дворца на Стрелке. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, в 2023 году на создание ледовой арены выделят 2 миллиарда рублей, а в 2024 году на строительство направят - 847,1 миллион рублей. Хотя ранее предполагалось, что что на третий год строительства комплекса Нижегородская область получит 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Однако средств оказалось меньше.

Напомним, многофункциональная ледовая арена появится на Стрелке, между футбольным стадионом и собором Александра Невского. Согласно проекту, здание ледового дворца будет пятиэтажным, а вместимость трибун составит 12,5 тысячи зрителей.

Стоить отметить, что по контракту регионального концессионера ООО «Ледовый дворец» и подрядчика АО «Крокус» строительство объекта завершится в апреле 2025 года.