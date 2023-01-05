Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как можно помочь бездомным нижегородцам во время морозов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как можно помочь бездомным нижегородцам во время предстоящих морозов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, похолодание до -30 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на Рождество. 6 января температура воздуха днем составит -26 градусов. Но по ощущениям она будет ниже -30 градусов.

По словам министра здравоохранения, люди без определённого места жительства находятся в особенном риске и могут сильно пострадать из-за морозов.

- Не проходите мимо них, если видите, что человек замерзает, - пишет в телеграм-канале министр.

Так, в Нижнем Новгороде работает специальная служба, которая предоставляет бездомным ночлег и тёплую пищу. Мобильную бригаду для помощи таким людям можно вызвать по телефонам: (831) 241-17-26, 8-910-878-85-05.

Кроме того, на улице Гордеевская дом 3/5 расположен пункт обогрева и ночлега. Его телефоны: (831) 241-17-26, (831) 241-06-93, 241-97-73

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об опасности обморожений из-за предстоящих морозов.