Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об опасности обморожений из-за морозов

Давид Мелик-Гусейнов предупредили нижегородцев об опасности обморожений из-за морозов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об опасности обморожений из-за предстоящих морозов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в центральной части России ожидаются аномально низкие температуры. А вместе с этим растет риск переохлаждений и обморожений среди нижегородцев.

- Надо помнить, что обморожение — это та же травма, только холодовая, - подчеркнул министр.

Определить обморожение довольно просто. Кожа становится бледной, с синюшным оттенком. А конечности перестают двигаться, будто они «каменеют». Кроме того, при попытках согреться пораженный участок начинает болеть и развивается отек.

Чтобы помочь пострадавшему, необходимо привезти человека в теплое место и постепенно согревать пораженные конечности. Еще можно помочь горячим чаем.

- Ни в коем случае нельзя кофе и алкоголь, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Министр напоминает о том, что согреваться на морозе алкоголем нельзя. Кроме того, запрещается интенсивно растирать обмороженные участки. Также нижегородцам не следует носить на морозе слишком тесную одежду и обувь. Если все же у пострадавшего появились волдыри, то нужно вызвать скорую помощь или самим приехать в больницу.